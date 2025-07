Is Nederland terug? Kijk we snappen het hè, gezond is anders en je wilt vooral de jeugd er zolang mogelijk van behoeden. Maar eerlijk, wat is er nou lekkerder na alweer een envelop van de deurwaarder gesloten en wel op de stapel te leggen? Als roken echt zo ongezond was zou het niet elk kwartier zo lekker zijn. En daarom negeerde 21% van de supermarkten en horecabedrijven het verkoopverbod op tabak (en vapes) dat sinds 1 juli 2024 geldt, zo "blijkt uit een nieuw inspectierapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Demissionair staatssecretaris Judith Tielen verhoogt de boetes die de dienst kan uitdelen fors. De toenemende verkoop op sociale media vindt ze ’zorgelijk en onwenselijk’, schrijft ze in een brief aan de Kamer. (...) De naleving is het laagst bij avondwinkels en kleine supermarkten en het hoogst bij grote supermarkten en horecazaken."

Weet je waar de naleving helemaal minimaal is? Tankstations! Maar ook online tieren voornamelijk vapes welig. "Sigaretten en vapes mogen in Nederland niet online worden verkocht. In 2024 constateerde de NVWA 1868 overtredingen. Op zo’n moment vraagt de dienst aan een platform als TikTok of Snapchat om de post te verwijderen. Maar een boete uitdelen of de dader vinden is veel lastiger. ,,Als het pietjevape23 is, is dat een hele zoektocht. Dat is arbeidsintensiever dan in een winkel.”" Wat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en stas Tielen het beste kunnen doen is er gewoon nog eentje opsteken, want er is nog nooit een probleem groter geworden door een heerlijk sigaretje.