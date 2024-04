Zou het RIVM een verbodsquotum hebben? Een minimaal aantal dingen die ze jaarlijks moeten verbieden om te zorgen dat uw leven niet te leuk wordt. Want waar eerder al de smaakjes sneuvelden, wil het RIVM nu een verbod op de vrolijke kleurtjes van een e-sigaret. Als het aan het instituut ligt, krijgen alle vapes voortaan een, ongetwijfeld extreem saai, standaardontwerp en dat doen ze natuurlijk om onze kinderen te behoeden voor een leuk leven de onvermijdelijke dood. Want vrolijke kleurtjes zouden vapes aantrekkelijker maken, en vapen zou mogelijk eventueel misschien kunnen leiden tot roken roken en roken verhoogt de kans op uiteindelijk sterven aan rookkanker. Niet dat wij wat geven om die kansloze rookmachines voor chronisch niet-coole mensen, maar we zijn wel groot fan van eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid. Twee eigenschappen die de Nederlanders helaas een paar jaar geleden vrijwillig inleverden bij de ondertekening van het preventieakkoord. En nu moet en zal u oud worden, of u het nu leuk vindt of niet. Nu al benieuwd naar het volgende voorstel. Wordt het een verbod op kinderchampagne vanwege aanzetten tot zuipen, een verbod op vleesvervangers vanwege aanzetten tot vlees vreten of toch een verbod op wolkjes blazen bij koud weer om dat roken te ontmoedigen? Kom op RIVM, verras ons!

HUISHOUDELIJKE UPDATE: Wij zijn even wat bmovl-filters aan het vervangen, u kunt binnenkort weer reaguren

UPDATE VAN DE UPDATE: En de panelen zijn weer geopend