Het zit dus zo: van de VVD, D66, SP, PvdD en GroenLinks-PvdA moet homoconversietherapie (verzameld werk Georgina Verbaan in de Playboy lezen, leuke dingen doen met vrienden, voetbal kijken, niet luisteren als een vrouw vertelt wat haar echt dwarszit, dingen met elektrische zagen, kijken naar dingen met elektrische zagen en een beetje knikken, pingpong, geen idee, red.) verboden worden, maar volgens de Raad van State en CDA en NSC is het thans voorliggende wetsvoorstel niet zorgvuldig. Dus nou gaat het hele feest niet door en kunnen homo's alsnog worden genezen van hun duivelse kwaal, namelijk zichzelf. Nou ja. Niet echt natuurlijk. Want homoconversietherapie is een beetje hetzelfde als Loek Hermans in een raad van toezicht. Het werkt niet. Maar die wet dus ook niet. Of wel. Of niet. Of wel. Debat! Na de breek.