Kijk wat het is iedereen heeft weleens problemen maar in alle eerlijkheid als je een speciaal door anderen aangewezen week nodig hebt om iets aan die problemen te doen dan verdien je die problemen eigenlijk gewoon een beetje hè, jankerd. Helaas zitten we muurvast in een samenleving waar de gemiddelde Nederlander meer labeltjes heeft dan voornamen en ADHD-TikTok zoetjesaan de plek van sterrenwichelarij heeft ingenomen. Bovendien is slachtofferschap een soort zelfuitgereikt lintje waar voortdurend mee gepronkt kan worden en omdat de moderne mens godsonmogelijk fragiel is (zie ook: corona) is eigenlijk iedereen wel ergens de dupe van en dus ernstig psychisch beschadigd. Sad! Nou dat belooft nog wat voor wanneer er ooit echt barre tijden aanbreken jongens maar goed dat zien we dan wel weer. Deze week gooien redacties van respectievelijk de NPO, het Algemeen Dagblad en RTL u in ieder geval dood met weeïge emoporno, als het even tegenzit gecombineerd met een ongezonde dosis navelstaarderij. Zo heeft het AD weer een open deur gevonden om doorheen te huppelen: Als je je mentaal minder voelt, hoef je niet meteen naar de psycholoog (wow!). De NPO pakt uit met een leuke interactieve webpagina met elke jammerdocumentaire die iemand bij wie ooit iets even tegenzat voor de publieke omroep heeft gemaakt en een even leuke als belangrijke vraag aan de mensen ("Hoe voel je je vandaag?"). Nu zijn wij heel erg voor therapie, maar tégen gejank in de publieke ruimte. Kan dit: stoppen?