I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

Het wordt inmiddels toch echt een groots, meeslepend en waarachtig liefdesverhaal tussen Musk en Trump, een waar Jane Austen, Shakespeare en zelfs Homerus nog een puntje aan kunnen zuigen. Na DE RUZIE, het bekvechten, de Truths de tweets, de inmiddels verwijderde ATOOMTWEET (fotodossier na de klik) en een wanhoopspoging tot mediation van Kanye West leek de relatie tussen de president en de miljardair op het huidige LA. Maar nadat Trump de afgelopen dagen louter goede wensen voor Musk over had en Musk op zijn beurt weer posts van de president begon te retweeten en de inzet van de Nationale Garde tegen de LA-rellen steunde is daar nu de Tweet die je wist (en stiekem ook wel hoopte) dat zou komen: "I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far."

En zo gaat dat nu eenmaal met relaties, je hebt ruzie, wil van elkaar af, beschuldigt elkaar van de meest vreselijke dingen, gaat uit elkaar, maar dan begint het te kriebelen en denk je terug aan die mooie tijd die je had, je gaat elkaars berichten weer liken, de zon gaat weer schijnen en je komt bij elkaar terug, onder een dekentje op de bank, An Officer and a Gentleman aan. Dat heet: liefde. En Love lifts us up where we belong. Wij callen het vast: the boys are back in town!