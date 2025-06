Je kon er natuurlijk een beetje op wachten, maar waar Elon Musk eerst nog met tamelijk stille trom vertrok uit het Witte Huis is er nu sprake van een VECHTSCHEIDING. (Zou dat blauwe oog dan toch...?) Een paar dagen na Elons afscheidsfeestje in het Oval Office is hier: de eerste twitterfittie. Of eigenlijk Musk die herhaaldelijk keihard afgeeft op Trump en het grote breekpunt, de 'Big Beautiful Bill'-begrotingswet die op dit moment wacht op goedkeuring van de Senaat. Volgens Trump is die wet een MAGA-paardenmiddel, maar Musk (die normaal juist van paardenmiddelen schijnt te houden) heeft fors bezwaar bij de effecten op de staatsschuld en (met name) het afschaffen van belastingvoordeel op elektrische auto's. Wie er gelijk heeft? Geen idee, wij wonen daar niet. Wel blijkt dus achteraf dat het helemaal niet zo makkelijk is voor een techmiljardair om het Witte Huis te 'kopen', ondanks dat we daar een jaar lang voor zijn gewaarschuwd door gans het opiniejournaille. Enniewee, ons hart gaat uit naar u allen en onze hand gaat weer iets dieper in de popcornbak.

Update - Musk gaat en gaat maar door en haalt er allerlei oude tweets van speaker Mike Johnson, senate majority leader John Thune en ex-bestie Trump bij. ONDERTUSSEN is Trump nu ook echt boos en vuurt terug op zijn eigen platform: "The easiest way to save money in our Budget, Billions and Billions of Dollars, is to terminate Elon’s Governmental Subsidies and Contracts. I was always surprised that Biden didn’t do it!"

Update - Musk daagt Trump uit de subsidies en contracten te vernietigen: "Go ahead, make my day"

Update - Nee hè, ook PvdA-GroenLinks mengt zich ineens in de strijd! Er is 'onbegrip' dat "wethouder Joost de Goffau morgen een nieuwe vestiging van automerk Tesla opent op bedrijventerrein De Poel". God bewaar ons!

MEGA-UPDATE - Elon Musk twittert dat Trumps naam in de Epstein-files staat en dat die daarom (nog) niet zijn gepubliceerd. BOEM! zeggen we dan.

Update - Kanye West werpt zich op als mediator!