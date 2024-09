Feit 1: wij hebben het proefschrift van Martin Bosma, een soort omvolking van zijn in 2015 verschenen werk 'Minderheid in eigen land', over Zuid-Afrika, niet gelezen. Dat boek hebben wij trouwens ook niet gelezen (behalve deze passage over Freek de Jonge), en zelfs deze recensie op TPO.nl vonden wij teveel woorden.

Feit 2: Sid Lukkassen en Leo Lucassen zijn wel gewoon gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit. Sarah Bracke is zelfs op dit moment hoogleraar aan de UvA. Dat is een beetje het niveau.

Feit 3: professor Jean Tillie, bepaald geen rechtse houwdegen, laat aan Argos weten dat hij het werk van Martin Bosma "een verdedigbaar proefschrift" vindt.

Feit 4: daar is de promotiecommissie het niet mee eens. Maar we mogen niet weten waarom.

Feit 5: (okee dit is geen feit maar gewoon lukraak speculeren maar wij zijn dan ook geen wetenschappelijk tijdschrift) NOU DAN VULLEN WE ZELF WEL IN WAAROM. HET KOMT GEWOON OMDAT DE POLICOR LINKSE ELITE AAN DE UVA EEN STATEMENT WIL MAKEN TEGEN DE GURE RECHTSE WIND DIE MOMENTEEL IN DEN HAAG WAAIT. GEFELICITEERD MET HET BUITEN DE DEUR HOUDEN VAN EEN ANDERE MENING UVA. STRAKS MAG YERNAZ RAMATAURSING ZEKER OOK NIET MEER PROMOVEREN. WAAR HOUDT DIT OP!?!?!?