Stel: u hebt een baantje. Niet zomaar een baantje, maar een goed betaalde baan, met een maandsalaris dat volgens de CAO tussen de 6.648 en 11.686 euro ligt bij een voltijd aanstelling. En stel: u bent de laatste tijd niet zozeer druk geweest met uw baantje, maar wel met protesteren tegen allemaal dingen die uw werkgever doet. Stel dan ook: u steunt daarin protesten die zijn uitgemond in vandalisme en intimidatie van de 'klanten' van uw werkgever. Stel, dat uw werkgever vervolgens in de krant schrijft geen gehoor te geven aan uw eisen. En stel dat u dan zegt: nou is het klaar met gepraat, het is tijd voor actie, en plaatje van een brandende stoel op Twitter zet, met de tekst 'I want to set the table on fire'. Zou uw werkgever dan moeten zeggen: alstublieft, hier is uw salaris weer deze maand? En volgende maand ook? En uw vakantiegeld? En stel nou, dat uw werkgever met belastinggeld wordt gefinancierd? En stel nou, dat dit allemaal niet hypothetisch is. Dat zou toch raar zijn?