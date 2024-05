Weet u hoeveel geld de Rijksoverheid ieder jaar overmaakt aan de UvA? Meer dan 665 miljoen euro. Zes. Honderd. En. Vijf. En. Zestig. Miljoen. Euro. Alleen nog maar aan de UvA hè. Ieder jaar weer. En wat krijgen we daar deze week voor terug? 'Studenten' die de boel barricaderen, met stokken meppen, agenten aanvallen met onder meer vuurwerk en ammoniak, gesteund door glimmende hoogleraren die lopen te piepen dat de politie erop is afgestuurd of met een glimmende kop vertellen dat ze in het Engels met een paar gemaskerde gekken hebben zitten 'onderhandelen'.

En wij betalen met zijn allen dus zeshonderdenvijfenzestig miljoen euro per jaar zodat die lui zich over tijdje als 'Trainee Duurzaamheid en Inclusie' bij een middelgrote gemeente aan kunnen melden om voor een bovenmodaal salaris Powerpoints in elkaar te draaien.

Nou mooi niet. Genoeg is genoeg. Wij lopen vandaag om 11 uur allemaal naar buiten (is lekker weer ook) om "UvA rot op, UvA rot op, UvA UvA UvA rot op" te scanderen. Aan deze onzin betalen we niet meer mee.

UPDATE 13u42: Nu ook tentjes ín UvA-gebouw, enkele demonstranten "lijken van plan om naar de zevende verdieping te gaan, waar de bestuurskamer van de UvA zit"

UPDATE 13u51: UvA stopt met onderwijs vanwege demonstratie: "Een woordvoeder van de UvA laat weten dat studenten en medewerkers die op het moment college hebben het pand gaan verlaten. Over een ontruiming van de aanwezige demonstranten kan de woordvoerder nog niets zeggen, ook niet over een eventuele aangifte."

UPDATE 14u13: Parool meldt: "De deuren van de Cvb-vleugel worden vervolgens gebarricadeerd met een bankstel, een kapstok en een grote schilderijlijst." en "ME onderweg"

ONDERTUSSEN IN GRONINGEN: Gezellige video "There is known Zionist standing here, we don't wan't Zionists in our camp"