Stel je toch eens voor dat je als maatschappij zonder fietswetenschappers komt te zitten, zoiets moet te alle tijden voorkomen worden, heel goed dus dat de UvA bij schaarste een fietswetenschapper des vaderlands uit Finland invliegt. Die gaat hier dan allemaal dingen onderzoeken, zoals of het beter voor hun sociale vermogens is om kinderen met de fiets of auto naar school te brengen. Onschuldige, belangwekkende informatie waar we allemaal baat bij hebben en beter van worden, kortom. Dankjewel, fietswetenschapper! Of: hoe fietsprojecten subculturen voor fietsjongeren proberen te gebruiken om een sterke fietscultuur te vormen (misschien nog even navragen, geen touw aan vast te knopen, snappen er werkelijk geen reet van, red.).

Zijn we er écht in geslaagd de perfecte fietswetenschapper naar Nederland te halen? Zit er dan helemaal geen addertje onder het gras? Sorry, er zit vermoedelijk toch een addertje onder het gras. Al die Finse vriendelijkheid verdwijnt vrij onverhoeds zodra de fatbike ter sprake komt (zie onder). "Ongelukken op fatbikes zijn natuurlijk een serieus probleem, maar het is wel belangrijk jezelf af te vragen: ligt het aan de fatbike zelf of de rijstijl van de bestuurder?" Wacht, deze redeneertrant kennen we ergens van: de NRA. Guns don't kill people, people kill people! Daarna vervolgt onze fietsfin: "Als je kijkt naar snelheid, veiligheid en ruimte innemen op de weg, is het grootste probleem nog altijd de auto." Wat een merkwaardige whataboutism. Waarom wringt deze meneer zich in zulke rare bochten om de fatbike te verdedigen? Wat heeft hij te verliezen? Wie betaalt hem? Heeft hij banden met de fatbike-industrie? Is hier sprake van een Finse vijfde colonne, die actief probeert gezond Nederlands fietsbeleid te ondermijnen?

Oprotten met fatbikes.