Gaan we weer - Femke Halsema is doelwit

Demonstranten bestormen de Nationale Opera en Ballet waar straks een voorstelling begint. Er belandt een nietsvermoedende bezoeker op de grond bij handgemeen en raakt even bewusteloos maar hij blijkt later ongedeerd pic.twitter.com/hBvT82YYvj

De Stopera in Amsterdam is zojuist bestormd door activisten. Een bezoeker van het operagedeelte - vanavond Il trittico van Puccini - van het gebouw ging daar bij neer. Eerder vandaag probeerden activisten - volgens de politie droegen zij 'gezichtsbedekking en beschermende kleding' - het UvA-gebouwencomplex Binnengasthuisterrein bij de Oudemanhuispoort weer te bezetten. Die poging wist de politie neer te slaan.

Update 19:30 - Deel van de demonstranten is volledig in het zwart uitgedost. Bekende methode: een Palestijnse asielzoeker verdacht van UvA-tv's slopen, droeg ook zo'n 'uniform'

Update 19:38 - Doelwit is volgens één van de binnendringers de burgemeester: "Dictator Femke Halsema krijgt er flink van langs, we eisen haar ontslag!"