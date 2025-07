GroenLinks Amsterdam verdween de laatste tijd een beetje van de radar als krankzinnigste politieke uithoek van Nederland, met dank aan de landelijke tak die samen met de PvdA (iets van vroeger) de Piri-motie indiende. Dat konden ze in Het Gesticht a.k.a. De Stopera maar moeilijk verkroppen. De hoogste tijd dus om een langgekoesterde droom nieuw leven in te blazen met een voorstel om de Ring A10 West te slopen om er een 'stadsstraat' van te maken want: "Een snelweg verdeelt je stad, neemt veel ruimte in en is ongezond". Dat van die ruimte is misschien wel waar, alleen neemt zoiets als een stadsstraat toevallig ook veel ruimte in - alles neemt ruimte in. Daarnaast VERBINDT een snelweg juist, stukje algemene kennis. En wat te denken van dat 'ongezond' als je binnen tien minuten vanuit Noord naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis moet om je leven te redden?

Dit Trumpiaanse idee is ontsproten uit de warrige koppies van GL-lid van de stadsdeelcommissie West Anneke Veenhoff en raadslid Elisabeth IJmker, die het een goed idee vinden om van de grens tussen West en het Centrum een soort Israël/Gaza-grens (of Westbank, zo u wilt) te maken. En dan weet u net als wij dat West het Gaza in het verhaal wordt. Zo rolt GroenLinks Amsterdam! Maar eerst moet er gelukkig nog worden gestemd en dat mensonterende voorstel het haalt lijkt onwaarschijnlijk. Toch weet je het maar nooit in het altijd verrassende idiotenballet Stopera. Daarom kijken we toch even met een schuin oog mee naar de stemmingen in de gemeenteraad.