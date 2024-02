Amsterdam, StoperaMoskee, vrijdag 10 mei 2030. De laatste homo van Mokum wordt van het dak gesodemieterd, hetwelk gevierd wordt met een massaal bezocht vrijdagmiddaggebed waarbij DENK snoepjes uitdeelt, en daarna is er voor iedereen graties kebab in de vele kebab-eettentjes in de Reguliersdwarsstraat. Het was nog even zoeken naar de laatste gay van Amsterdam, want de meesten en de verstandigsten waren al jaren vertrokken. Die exodus begon in februari 2024 met, Keyvan Shahbazi die uit Iran gevlucht was naar Amsterdam, alwaar hij door ene Job Cohen in de echt werd verbonden en domweg gelukkig werd, tot februari 2024 dus. Lees "Halsema heeft mij mijn Amsterdam afgepakt" hiero bij De T. en daaro voor gratis op Twitter. Prettige dag verder, Fem!