U ziet: een zoals gebruikelijk veel te knappe, gebruinde en Aziatische Elon, een soort Tel Aviv maar dan met Trump Towers en gouden standbeelden, welvaart, weelde, Trump en Bibi met cocktail aan het zwembad, Trump met buikdanseres, een paar Tesla's en het onderstaande Hamas nieuwe stijl, namelijk bebaarde transgenders dansend in bikini.

Opmerkelijk detail wel: nadat Trump weken zo stellig en onverzettelijk bleef over zijn plan Gaza onder Amerikaans bewind te plaatsen en het tot Rivièra te herbouwen, terwijl de Gazaanse bevolking op "prachtige locaties" in Egypte en Jordanië kon wonen, kwam hij vorige week op die stelligheid terug. Vorige week zei hij met zijn gebruikelijke terloopsheid tijdens een interview namelijk ineens over het plan: "I’m not forcing it. I’m just gonna sit back and recommend it, and then the US would own the site and, you know, no Hamas, and they’d be developed and then you’d start all over again with a clean plate." Oftewel het plan lijkt nu even gedegradeerd tot 'aanbeveling'.