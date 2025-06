Gerdi Verbeet, tientallen jaren lid en zes jaar Kamervoorzitter namens de PvdA, heeft haar lidmaatschap van die partij opgezegd. Ze voelt zich er niet meer thuis na de "onfatsoenlijke gang van zaken" tijdens de Jodenhaatorgie het PvdA-GroenLinks-congres van afgelopen zaterdag, zo weet NRC. Ze laat de krant tevens weten: "Het voelt als een echtscheiding. Maar ik kan niet anders." De laatste nog enigszins toonbare rode rozen zijn dit weekend definitief besmeurd met de meurende GroenLinks-drab en daarmee rijp voor verwelking. Dat zijn nou net de sympathiekste rozen, die gelukkig voor hen nog een tijdje hebben mogen bloeien. Maar Verbeet werd op het congres nota bene uitgejoeld door de (soort van) eigen leden, wat de even iconische als trieste foto met Rob Oudkerk (nog altijd lid) hierboven opleverde. Net buiten beeld: Reshma Roopram. Zij, het mooiste meisje van het congres, wilde eerder nog partijvoorzitter worden maar bleek een te stekelige doorn in het linkse oog. Zij trok (net als Lutz Jacobi) zaterdagavond al de conclusie: haar PvdA-lidmaatschap is een illusie. Dat kan de extreemlinkse muiters, die nu de kapiteintjes op het schip zijn, geen bal schelen, ze hadden die arme PvdA-lui anders toch wel gekielhaald. De vraag is nu of de laatste sympathieke PvdA'er, Lodewijk Asscher, dat lot stoïcijns als-ie is zal ondergaan of de eer aan zichzelf houdt. Eigenlijk zijn Verbeet, Roopram en Jacobi natuurlijk niet gestopt met de PvdA, de PvdA was al heel lang gestopt met hen, en met zichzelf.