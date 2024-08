Het Haags Islamitische Verbond (PvdA/Denk/Haagse Stadspartij) had in april dus al aangekondigd dat ze de zaal zouden verlaten zodra keurige demograaf dr. Jan van de Beek deze zou betreden, en dat deden ze gisteren dan ook. Al luisterden en interacteerden ze wel keurig met Marco Pastors, die een praatje over hetzelfde thema hield namens de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050.

Dr. Jan publiceerde in 2021 zijn studie "Grenzeloze verzorgingsstaat: de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën" en over zulke demografische verschuivingen en gevolgen wil het gevolg zelf het niet hebben.

Afgelopen april zei PvdA'er Samir Ahraui: "Hij is controversieel en geeft naar onze mening een vertekend, polariserend beeld van de asielsituatie. Juist bij een werkbespreking zijn feitelijke onderbouwingen van groot belang. Wij zullen niet aanwezig zijn als hij zal spreken." Tim de Boer van de Haagsche Stadspartij noemde hem destijds "een extreemrechtse charlatan’. ,,Hij heeft nog nooit iets gepresteerd als wetenschapper. Als hij onderdeel is van een breder programma lopen we op dat moment de zaal uit. En als hij de enige ‘expert’ op het gebied van migratie is, komen we helemaal niet."

Jans gehele presentatie met uitsluitend "feitelijke onderbouwingen" ziet u hier vanaf 0:56.