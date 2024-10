Even twee dingen. Het is goed dat De Volkskrant vandaag (ergens in een hoekje op pagina 9) twee fouten van Hein de Haas en Leo Lucassen in hun veelbesproken opiniestuk rectificeert. En Volkskrant-datachef Xander van Uffelen, die op de opiniepagina schrijft dat 'de cijfers' geen definitief antwoord geven op de vraag of we meer of minder migratie moeten willen, heeft natuurlijk gelijk.

Het punt is: dit is helemaal geen wereldschokkend inzicht. De cijfers zijn de cijfers en daar kun je positiever of negatiever naar kijken en een politiek debat over voeren. Maar het probleem is nou juist dat de Volkskrant de hele week geprobeerd heeft dat politieke debat te smoren, door Van de Beek weg te zetten als een cherrypickende charlatan die helemaal niet naar de cijfers keek. Dat is de fout, en die fout herstel je niet door een kleine rectificatie en een artikel vol open deuren, waarin op geen enkele manier wordt gereflecteerd op de kwalijke rol die eigen columnisten en wetenschapsredacteuren (bron: hep gestaan op Twitter 1, 2, 3) speelden in deze discussie. En een verdediging tegen apert onjuiste beschuldiging afdoen als 'gehakketak' voelt ook een beetje flauw, als die afkomstig is van de kant die de onjuiste beschuldigingen faciliteerde.

Bovendien worden een aantal van de door De Haas en Lucassen gebruikte kromme redeneringen niet door de Volkskrant gerectificeerd, vermoedelijk omdat het niet zulke aperte onjuistheden zijn als de wel genoemde twee. Het was daarom beter geweest als de Volkskrant Van de Beeks eigen reactie op het stuk gewoon had gepubliceerd. Maar gelukkig heeft GeenStijl dat gedaan en kunt u als lezer die niet debiel is en wel rekenen met breuken op basisschoolniveau beheerst, gewoon zelf uw oordeel vellen. Dat lijkt ons een beter idee dan dit debat overlaten aan de feitenvrije onderbuiken op de Volkskrantredactie.

LOL-UPDATE: Er staat zelfs nog een fout in de rectificatie