Het is niet meer bij te houden. Gisteren plaatste De Volkskrant een rectificatie van de feitenvrije laster jegens Jan van de Beek die Leo Lucassen en Hein de Haas vorige week op de opiniepagina's kregen afgedrukt. Niet veel later moest die rectificatie alweer worden aangepast, en gisteravond ging de Volkskrant opeens de rectificatie rectificeren. Online staat nu de volgende tekst: "Daarnaast was op suggestie van de redactie, met goedvinden van de auteurs die er gezien de tijdsdruk vanuit zijn gegaan dat dit feit klopte, deze zin in het stuk opgenomen: ‘Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen zo'n 45 procent een fulltime baan heeft.’ Deze informatie is gebaseerd op een bericht van de SER. Dit ging echter over 45 procent van de werkende voormalige asielzoekers, niet over 45 procent van alle voormalige asielzoekers."

Dit is: vrij bizar. Bij de Volkskrantredactie wilden ze dus zo graag dat beweren dat Jan van de Beek een cherrypickende charlatan is dat ze zelf actief op zoek zijn gegaan naar (incorrecte) feiten om hem af te pissen. Vervolgens kreeg Van de Beek het aanbod zich tegen de onheuse aanval te verdedigen, maar werd dit aanbod daarna weer ingetrokken. Nadat GeenStijl zijn (vrij vernietigende) reactie alsnog publiceerde verscheen er gisteren dus wel een rectificatie, die nu ook nog eens wordt aangepast. Wat een gehakketak.

Je zou haast zeggen: het wordt tijd voor ruiterlijke excuses van Pieter Klok en zijn stoethaspels aan Jan van de Beek. Hoewel. Een betere reclamecampagne voor Migratiemagneet Nederland is nauwelijks denkbaar.