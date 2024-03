De Friese PvdA partijbaron Jaap Stalenburg las vanmorgen verontrustende berichten in de courant en trekt nu aan de noodrem: hij pleit voor een time-out van het fusieproces van zijn partij met GroenLinks. Terwijl de partijbesturen de volgende stap in de samenwerking - "De opkomst van extreemrechts vraagt om een krachtig links-progressief alternatief" - aankondigen, mag het van het Statenlid wel wat minder. De PvdA-prominent met een netwerk dat reikt tot de toppen van de macht is niet de eerste rode Frysk die zich roert; Lutz vindt het al langer kutz. Met reden. Trouw dat zich baseert op dit verkiezingsonderzoek concludeert dat de PvdA de arbeider is kwijtgeraakt aan klimaatpraat: "De kiezers die vooral geïnteresseerd waren in andere thema’s, zochten hun heil elders. De SP werd gezien als de partij voor armoede en zorg, de VVD voor wonen. Wie zich bekommerde om bestaanszekerheid trok naar NSC." Dat moet dus anders, nu wachten of die starf*cker van een Stalenburg de rest van de rode club meekrijgt. Begjint de Reade Revolúsje op It Hearrenfean?