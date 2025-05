Timing is alles. Op vrijdag 25 april besluit de ministerraad het instituut Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) te verlengen tot en met 2029. Minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark (NSC) had de zaak die dinsdag 22 april al voorgekookt in de Raad Bestuur en Justitie, de onderraad met daarin 12 ministers, staatssecretarissen en minister-president Dick Schoof.

Daar werd besloten dat de NCDR het derde Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme - op deze foto overhandigt Coördinator Rabin Baldewsingh (PvdAGroenLinks) een eerder exemplaar aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge (CDA) - mag blijven helpen ontwikkelen maar zijn rol vanaf nu ‘meer adviserend te maken’. De bewindspersonen willen dat het glashelder is dat het kabinet degene is die het beleid vaststelt en niet de NCDR van dienst. Kortom: het kabinet kortwiekt de regeringscommissaris.

Op de website van de NCDR valt echter niets te lezen over de verlenging van het instituut; het laatste bericht is van woensdag 23 april. Er is meer aan de hand met de site. Kort voor de eerste Algemene Beschouwingen van het kabinet Schoof vorig jaar september, begint Baldewsingh plotseling felle columns tegen het kabinetsbeleid te publiceren. Iets wat hij de drie jaar daarvoor nooit had gedaan, tot dan toe worden er slechts persberichten gepubliceerd. In maart verschijnen er een anoniem pamflet over transgenders en interviews met activiste Gloria Wekker en dagblad Trouw’s beroepsmoslima Emine Uğur. Baldewsingh’s laatste column is van 22 april – de dag dat de onderraad besluit zijn rol te kortwieken – en gaat over het flutonderzoek In maart naar moslimdiscriminatie. De regeringscommissaris neemt het echter wél serieus en concludeert dat de politiek een miljoen moslims in de kou laat staan en rept voor het eerst over een oorlog tegen moslims.