Terwijl in het veilige Amsterdam de waanzinnigen en terrorismeverheerlijkers in een volstrekt maffe vertoning de straten bevolkten in een betoging voor méér Hamas, zien we in Gaza plots ongekende en nooit eerder vertoonde demonstraties tégen het totalitaire regime van angst, leed en onderdrukking. Op beelden is te zien dat grote groepen mensen met gevaar voor eigen leven de straten op zijn gegaan, in de hoop misschien eindelijk eens te ontsnappen uit het uitzichtloze doolhof van de dood. De geschreeuwde en gezongen teksten vertalen onder meer als 'Hamas, we hebben er genoeg van', en 'Hamas is een terroristische organisatie'.

Het zal een verwarrende klap zijn voor het Palestijnse verzet in Nederland, van UvA tot Olijfboomplanters, columnisten, politici en wat dies meer zij, omdat een oprechte opstand van mensen die schoon genoeg hebben van een doodscultus natuurlijk matig past in het eeuwige narratief van al dan niet legitiem 'verzet' - zoals het eerder voor D66 heel erg verwarrend was om te zien hoe vrijgevochten vrouwen in Iran juist vochten tégen de hoofddoek.

Hoe klein en hoe prematuur ook, de demonstraties in Gaza zijn om meerdere redenen ongekend. Ten eerste omdat iedere wanklank over Hamas doorgaans direct wordt neergeslagen door het duistere terreurregime, met arrestatie, marteling, executie en zelfs vervolging van familieleden tot gevolg. Ten tweede omdat er geen alternatieven zijn/waren om voor te strijden: de Palestijnse Autoriteit is een tandeloze, notoir incompetente en tot op het bot corrupte club knuppels, de ingevlogen Kaagjes zijn veel te veel bezig met het wel en wee van de ingevlogen Kaagjes zelf, veel 'duurzame oplossingen' zijn hautain westelijk wensdenken, een Emiratisch/Saudisch protectoraat kwam (nog) nooit van de grond en dat plan van Trump is natuurlijk compleet waanzinnig. Ten derde is er toch ook nog gewoon veel steun voor Hamas, zowel expliciet als latent aanwezig, niet alleen ideologisch (in de strijd tegen Israël), maar ook religieus (islam).

Tot slot gaat Gaza gebukt onder een verstikkend systeem van sociale controle en propaganda, ondersteund door Al Jazeera, het nieuwsnetwerk dat door de positie in Qatar (dat Hamas financieel en diplomatiek ondersteunt, en een veilige haven biedt aan leiders), de redactionele "keuzes" (unaniem eenzijdig) en de eendimensionale berichtgeving (waarbij waarheidsvinding niet zelden van ondergeschikt belang is) volledig functioneert als propagandakanaal van Hamas, of toch in ieder geval louter ter ondersteuning van de Palestijnse zaak. Ook het in bepaalde Nederlandse kringen gretig aangehaalde Al Jazeera moet het nu ontgelden bij de demonstranten in Gaza, niet per se vanwege het anti-Israëlnarratief, wel vanwege de consequente weigering (ook) de gruweldaden van Hamas onder ogen te brengen.

Ongelooflijk maar mogelijk toch waar: volgens Emily Schrader zou er zelfs opgeroepen zijn om de gijzelaars vrij te laten, al wordt dat door anderen weer betwist. De protesten zijn er in ieder geval niet omdat de Gazanen Israël nou zo'n leuk land vinden, maar ze zijn klaar met de onderdrukking door Hamas, klaar met het leed en vooral klaar met de oorlog, waarbij er inmiddels wel realisatie zal zijn dat de IDF niet stopt voordat het onkruid is uitgeroeid.

Er zijn oproepen gedaan om vandaag weer de straat op te gaan en dat maakt het een extreem belangrijke en gewichtige dag voor Gaza, Israël, de regio en het geopolitieke toneel in het algemeen. Is de geest uit de fles?