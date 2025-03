Het wemelt in de grote steden momenteel van de 'Peace Now'-postertjes (niet van die tweestatenorganisatie) achter de ruitjes. Een schattig initiatief dat kennelijk bedoeld is als 'positieve conversation starter', maar waar in de praktijk mee bedoeld wordt dat 7 oktober weliswaar een onprettige gebeurtenis was, MAAR. Wat zou iemand nou denken te bereiken met een Peace Now-postertje achter het raam? Komt het voort uit een intrinsieke motivatie / oprechte overtuiging, een hopeloos geloof daadwerkelijk iets te kunnen veranderen? Of is het: gratuite verontwaardiging en een morele positionering, een doekje voor het eigen bloeden, precies aan de juiste kant van de buitenspelval? Een ethische selfie die iedereen mag bewonderen, die als bonus ook nog eens zalvend werkt voor de eigen ziel. Toch maar even laten zien dat JIJ de - toch niet zo controversiële - opvatting hebt tégen oorlog te zijn. Majorpremisse: oorlogen zijn vreselijk. Minorpremisse: De Gaza-oorlog is een oorlog. Conclusie: de Gaza-oorlog is vreselijk. PEACE NOW OEHOE! Daar vaart een deel van Nederland de laatste jaren nogal lekker op: gratuit verontwaardigd zijn en jezelf met een (f)lauw statement moreel juist positioneren.

Meelopen in een mars voor de Internationale Vrouwendag, want vrouwenrechten zijn belangrijk, dit op al je socials knallen, vervolgens bij Dit Was Het Nieuws verkondigen dát je het hebt gedaan, en je afvragen waarom anderen de gemoedspleister níet geplakt hebben. Het is zo lui. Deze publieke positionering is natuurlijk niet nieuw - dat deden we al met speldjes, hesjes, visjes op auto's, vlaggetjes en trekkertjes in de bio, enzovoorts, maar de GRETIGHEID van tegenwoordig. Het allerergste: als gratuite verontwaardiging zich vermengt met hypocrisie. Bikkelharde bedrijven die voor het stickertje meevaren tijdens de Pride en er campagnes tegenaan gooien dát ze het doen, al die lui die dweepten met Oekraïense vlaggetjes in hun profiel maar verder geen flikker uitvoerden en zelfs, zodra er twintig kilometer verderop een paar Oekraïense asielzoekers worden geplaatst, in het geweer komen, het lukraak cancelen van historische figuren en luidkeels laten weten dát je die figuren hebt gecanceld en het aller- allerergste: politici en weggooiers als Fascisco van Yolo die na de volgende islamitische aanslag weer voorop lopen met een 'Je Suis'-shirtje.

Morgen vindt in Amsterdam de jaarlijkse hoogmis van de gratuite verontwaardiging plaats: de Landelijke Demonstratie tegen Racisme en Fascisme. Iederéén die niet verstandelijk beperkt is, is tégen 'racisme en fascisme' - wat het weer heel koddig maakt om te aanschouwen hoe er een complete traankaravaan van zelfgenoegzame boeroepers voorbijtrekt, die met veel bombarie duidelijk willen maken dat ZIJ toch echt tegen racisme en fascisme zijn. Wat fascisme dan ook nog mag zijn, want die dobbelsteen heeft gelijke getallen aan beide kanten: als jij Donald Trump (bijvoorbeeld) géén fascist vindt, ben je zélf de fascist. De powerbutton van een mars tegen racisme en fascisme is het manifest, al worden de manifesten in die hoek alleen maar ondertekend door naar shag en Schultenbräu stinkende clubs: Hamas-verheerlijkers en antisemitische margekliekjes, (DAAR STOND EEN KOMMA) Plant een Olijfboom, Extinction Rebellion, GroenLinks Apeldoorn, u kent ze allemaal wel. ZIJ ZIJN ALLEMAAL TEGEN RACISME EN FASCISME!

Nou, mooi!