Heee hoort u dat ook? Het is onmiskenbaar DE NOODKLOK. Vandaag wordt de noodklok geluid door Extinction Rebellion, want het is helemaal mis met het klimaat. Nu echt! Met een onaangekondigde blokkade van de A12 verzoeken de activistjes niet-zo-heel-vriendelijk voor de zoveelste keer om de "fossiele subsidies" te afuera'en. Om het "noodklok"-thema nog even in de poeieren heeft een aantal van de Ascha's allemaal verschillende soorten wekkers meegenomen. Nou jongens WAT LUDIEK. Vergeet niet de kookwekkers weer mee naar huis te nemen, manlief moet na een dag hard werken natuurlijk wel een bord onaangebrand eten hebben.