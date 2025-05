Heeeeerlijk. Lekker vroeg de deur uit voor een goed uur in uw blikken vriend, hups naar de kantoortuin om een uur lang aan te horen dat Feyenoord heeft verloren, daarna nog een uur lang aanhoren dat PSV kampioen wordt, daarna nog een uur lang aanhoren dat Jeroen van sales afgelopen weekend wél heeft gevreeën, daarna uitgekafferd worden door uw baas Rudmer omdat de cijfertjes niet op tijd binnen waren, daarna horen dat de aanvraag voor een vrije dag binnenkort er niet door is gekomen omdat Jeanine van de balie weer heeft zitten gapen en tot slot gaat de prijs voor de werknemer van de maand opnieuw naar Halbert, die kalende klootzak van de zesde. Maar EERST: lekker nog effe een extra uur naar achterbumpers staren op de A1, omdat de A12 van Veenendaal naar Utrecht dicht is. Het is drama en gedoe op de weg mensen. Morgen weer een dinsdag. Blijf thuis. Vroege MaMiBo. Proost.