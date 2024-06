We hebben het hier eigenlijk NOOIT over de fatbike maar vandaag gaan we het voor één keertje hebben over de fatbike. U weet wel, de fatbike, het tot fiets gebombardeerde hoopje rampspoed bereden door schooiers, idioten, mensen die in de krant alleen strips lezen, personen die steevast een restje bier in het blikje laten zitten waardoor het een kliederboel wordt bij het inleverpunt, criminelen, kinderen met een complex, Maurits die een fatbike heeft gekregen van zijn dronken vader Floris-Jan, bankovervallers, opgeschoten Mohammeds met een hekel aan normaal doen, toeristen die niet kunnen lopen laat staan fietsen, Rodneys die over een paar jaar kinderen doodrijden in een Volkswagen Golf waar ze zelf een stickertje 'GTI' op hebben geplakt en types die eieren uit een vogelnest halen en ze kapotgooien tegen de muur. De vvd opinieert dat er maar eens een helmplicht moet komen voor de fatbike en dat is een regelrecht: TOPPLAN, zo lazen we eerder al op mobiliteitsvoorhoedewebsite GeenStijl. Want zo werkt het bij mensen die een fatbike rijden: ze hebben zo'n prutding alleen maar omdat het zogenaamd stoer is. Maar als je een oenig helmpje over je met 'Haargel Styling Extra Strong' natgekwakte haar moet trekken voordat je Samantha mag gaan naaien in het fietsenhok is de lol er gauw af. De enige fout zit 'm in: "Het meest logische vanuit de verkeersveiligheid is dus om gewoon te accepteren dat het geen fietsen zijn, maar bromfietsen." Het zijn geen bromfietsen, maar statussymbolen voor idioten. HELMPLICHT NU.