We onderbreken de weekendrust voor een sensationeel opsporingsbericht nav een nachtelijke beroving in... AERDENHOUT. U denkt wellicht dat dit een keurig VVD-durpje is met keurige VVD-ouders die hun keurige VVD-koters keurig opvoeden tot keurige VVD-burgers. Maar neen. De minderjarige jeugd van tegenwoordig in Aerdenhout hangt 's nachts om 03:00 (nul driehonderd) uur nog op straat, en berooft elkander. Nu niet meteen graaien in de vooroordelenkaartenbak. Het gaat hier om keurige signalementen, en zelfs iemand met EEN NAAR VOREN VALLEND KAPSEL! Zoek Zoek.

Verdachte 1 - bestuurder van de fatbike:

Geslacht: man

Leeftijd: onbekend, maar hij is minderjarig

Lengte: 1.90 m lang

Huidskleur: licht

Haar: kort en blond, waarbij het kapsel naar voren valt

Kleding: grijs vest

Verdachte 2 - bijrijder van de fatbike: