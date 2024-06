De fatbike. De Soedanese regio Darfur onder de vervoersmiddelen. De genocide op kinderen plegende debielmobiel voor idioten, kinderen van vaders met een klein geslachtsdeel, Rodneys, criminelen, half Purmerend, personen die de stront niet opruimen als Blafje weer eens op de stoep heeft gescheten, levensmoeie genieters van pijn en verdriet, figuren die met veel te veel parfum op vakken staan te vullen in de supermarkt, klojo's, kauwgom kauwende kinderen die alleen maar ruzie maken met de juf, Maikel die de hele dag in de weer is met de Clearasil, schooiers, pooiers, dealers, gajes, landverraders en debielen. Gelukkig wordt het front waarin men strijdt tegen die kinderachtige breedbandige hompen poep steeds breder. "Een brede coalitie van artsen, gemeenten en andere organisaties wil dat het kabinet landelijke maatregelen neemt tegen fatbikes." Oftewel (PDF): een verbod op opgevoerde fatbikes, een minimumleeftijd voor het berijden ervan en een voorlichtingscampagne. Zo'n campagne heeft natuurlijk geen zin, de rest is een goede stap in de juiste richting. De richting van een ALGEHEEL VERBOD.