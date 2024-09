Gaan we hier wat van zeggen of laten we dit gaan? pic.twitter.com/QrfwrzMfPt

Nederland is vol. Nederland is druk. Allemaal mensen met foprijbewijzen van altijdgeslaagt. Allemaal mensen met belangrijke banen. Allemaal moelanders met veel te hoge vrachtwagens. Allemaal mensen die thuiswerken niet meer trekken. Steeds maar weer files buiten de reguliere spitsen door steeds meer boomers. U staat vast bij de A2, waardoor anderen vaststaan in Nieuwegein. U staat vast op de A10, waardoor anderen vaststaan op de A9, met als gevolg files in Amsterdam-Oost tot en met de domweg gelukkige Dapperbuurt aan toe. Met als gevolg. IEDEREEN DOET MAAR WAT. Hoe nu verder?