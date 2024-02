Het was alweer raak op de A7 vandaag. Ongeluk met meerdere voertuigen bij Purmerendje & en dan kun je achteraan aansluiten ergens bij Hoorn. Checken we even de VERKEERSINFO dan waren er vandaag meerdere tweets over ongelukken met meerdere voertuigen. Dat komt omdat Nederland vol is, en omdat steeds meer mensen zo'n waardeloos Pechtold-rijbewijs hebben, omdat Pechtold het te druk heeft met grappig zijn op de NPO Radio & Televisie. Bovendien bent u notoir bumperklever & bij minste geringste de sjaak met meerdere voertuigen. Dat Nederland vol is weten we al jaren. Juliana riep het al, Smalhout riep het al & de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving herhaalde het nog eens in 2021. Desalniettemin moeten er van Hugo de Jonge 200.000 woningen gebouwd worden in de fysieke leefomgevings te Noord-Holland en Flevoland, en dan hoef je geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat Nederland piepend tot stilstand komt. 2030, dat halen we niet eens. Tenzij we als de sodemieter Schiphol in zee plempen (op de plek van zo'n onrendabel windpark) en de Rijksweg Hoorn-Almere gaan aanleggen.