Ja dan staat ineens heel het land op z'n kop omdat Trump en zijn (diplo)maten hier de aankomende dagen vertoeven. Nou ja of Trump komt en in welke hoedanigheid (vredespresident of oorlogspresident) weten we allemaal NOG STEEDS niet. Wat we wel weten is dat er verschillende wegen volledig of gedeeltelijk zijn afgesloten voor de NAVO-top en dat Rijkswaterstaat heeft opgeroepen de Randstad te vermijden - altijd een goed idee. Ook moet u uw drone in z'n mandje houden want die wordt zonder pardon voor een Russische of Iraanse drone gehouden en in beslag genomen.

Iedereen dus in angst en beven vanochtend want gut wat worden er veel megafiles verwacht omdat Macron, Merz en Starmer zo nodig in de Hofstad moeten vergaderen over wereldvrede maar die wereldvrede houdt totaal geen rekening met wat Macron, Merz en Starmer in de Hofstad doen. Zelfs de Nederlandse verkeerssituatie houdt geen rekening met Macron, Merz en Starmer want er zijn hedenochtend niet eens noemenswaardige files (zie hieronder). Dus laat dat stelletje holle nootjes lekker een potje Indonesisch vreten met Mark Rutte (bekend van liegend fietsen) en gewoon zo snel mogelijk vertrekken, zodat wij dan weer kunnen genieten van waar ons land juist zo goed in is, wat ons kleine landje groot maakt: filerijden in onze eigen Hollandse files!

Update - Gaat het verdomme toch nog mis op onze snelwegen door zo'n buitenlandse wegdiplomaat.