Kent u die van die kentekens die geheim moesten blijven? Dat bleven ze niet. Weet u, dat is allemaal de schuld van de: overheid. Die leek het namelijk een goed plan vast een en ander te delen met het ANP. In alle enthousiasme werd even er even niet over nagedacht dat die kentekens nu dus na te maken zijn en dat bijvoorbeeld de RUSSEN of de CHINEZEN die gewoon op hun Lada of BYD (Chinees automerk volgens wiki) kunnen plakken waarmee ze door de Haagse veiligheidsmuren kunnen breken! O jongens, de Derde Wereldoorlog is nabij maar wij geven de boel vast weg. En dan te bedenken dat er JUIST zo ontzettend veel geld in is gepompt om dit soort blamages te voorkomen. Maar goed het is uiteindelijk niet alleen de schuld van de overheid. Dit kentekenfiasco is in eerste instantie onthuld door de LANDVERRADERS en Poetinpuppets en XI-lovers van AUTOWEEK. Krijgen die natuurlijk de Tegel 2025.