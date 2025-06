Mr. president, dear Donald, Daddy!

Europe is going to pay in a BIG way, as they should, and it will be your win

De NAVO-landen zijn eruit (omdat ze dat al waren): alle lidstaten gaan vanaf 2035, als het meezit, en het ook echt lukt, 5% van hun BNP uitgeven aan Defensie, nou ja niet per se 5%, maar in ieder geval 3,5%, en als dat niet lukt dan hoeft het ook niet per se, en waar dat geld nou precies aan uitgegeven moet (en kan, überhaupt) worden is ook nog onduidelijk, maar een kniesoor, een LOSER, die daar op let, want Wij Zijn Nederland en Wij Hebben De NAVO-top Georganiseerd en Wij Hebben Er Een Succes van gemaakt. Gefeliciteerd Koning Willy, gefeliciteerd Albert Bos en gefeliciteerd al die anderen die er altijd al van droomden alle landen 5% van hun BNP aan wapens en kogels uit te geven. Ze zijn eruit!

UPDATE 14u26: Zometeen persco's oa Rutte en Trump, streams na de break

UPDATE 14u36: Rutte speecht nu, heeft het over een "quantum leap" in Defensie-investeringen, over artikel 5 en steun aan Oekraïne, allemaal BIG.

UPDATE 14u42: Speech Rutte voorbij, heeft Trump nog geen 'Mr. Big' genoemd, misschien komt dat nog

UPDATE 14u44: Rutte krijgt vraag of 'daddy'-uitspraak en het appje van gisteren niet vernederend zijn. "It is a matter of taste." En voegt toe dat Trump complimenten verdient voor ingrijpen in Iran en afspraak over 5%-norm

UPDATE 14u53: Geertje Wilders post een selfie met Trump (op de Trump-stream hieronder nu de Spaanse premier, we zoeken even naar de goede, red.)

UPDATE 14u56: Ho, Trump zat nog even bij oa de NOS met Dick Sjoef

UPDATE 14u57: Volgens Rutte moeten we ons geen zorgen maken over de vraag of de VS artikel 5 wel na zullen leven. Wij zijn ons nu even zorgen aan het maken.

UPDATE 15u06: Dat was Rutte, nu wachten op Trump

UPDATE 15u14: Nog even wachten, Daddy zou NU de bespreking met Zelensky hebben

UPDATE 15u44: Bespreking met Zelensky is voorbij, zo persconferentie Trump (stream hieronder)

UPDATE 15u59: NU Trump, vindt alles 'wonderful', dankt Nederland voor de 'royal treatment', 'beautiful country', hij wil bomen van ons meenemen (wut), Koning en Koningin beautiful, Mark Rutte noemt hij zijn vriend (ipv cuck), spreekt naam Schoof strategisch niet uit. Begint daarna over Iran, SAAI. We willen horen hoe het met Nederland zit!

UPDATE 16u03: "Big win for Western civilization", aldus Trump

UPDATE 16u06: Trump leest u nu ook de verklaring van het Israëlische atoomagentschap voor, die dus eerder is uitgedeeld door... het Witte Huis, gaat nu CNN en NYT afzeiken

UPDATE 16u11: Zelensky over meeting met Trump: "We covered all the truly important issues. I thank Mr. President, I thank the United States. We discussed how to achieve a ceasefire and a real peace. We spoke about how to protect our people. We appreciate the attention and the readiness to help bring peace closer."

UPDATE 16u12: Trump staat nog steeds te vertellen hoe geweldig de aanvallen op Iran waren

UPDATE 16u28: Eelco Bosch from News Hour vraagt over hoe het met artikel 5 zit. Trump: "I left here a little bit differently." Roemt de vaderlandsliefde van de regeringsleiders, vond ze respectvol, benadrukt dat VS "hottest country in the world" is, gaat daarna Biden afzeiken, komt terug op NAVO, benadrukt dat iedereen "thank God for the United States" zei. "It's not a ripoff, we're here to help them protect their country". Nu is hij boos op Spanje.

UPDATE 16u29: Trump dreigt nu met dubbele handelstarieven voor Spanje (?)

UPDATE 16u30: GeenStijl factcheck: Spanje zit in de EU.

UPDATE 16u32: Trump nu over Wilders, lijkt niet helemaal op de hoogte te zijn van de Nederlandse politieke situatie, noemt Wilders bij herhaling 'leader of the opposition', wat een soort van klopt maar ook een soort van niet

UPDATE 16u47: Trump reageerde nu ook op 'daddy' uitspraak, herhaalt dat Rutte zijn vriend is. En dat was 'm. Terugkijken hieronder.