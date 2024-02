400.000 huizen erbij, ieder jaar een stad als Lelystad naar Nederland, boertjes treiteren en dwangwetje implementeren voor nog meer woonwijken in gemeentelijke weilanden. Tel het allemaal bij elkaar op en je staat anno 2028 van maandag tot zondag in files van 1500 kilometer en meer. De coronaperiode is de overheid uitstekend bevallen, dus nu komen ze via de staatsomroep met "ZEVEN OPLOSSINGEN" om u wederom in uw nest te laten liggen, in uw retedure warmptepompwoning ergens in een 15-minutenstad te voorheen Nederland. 2050 wordt de hel, als we het sowieso halen. Vandaag zijn we allemaal future mobility designer en uw oplossingen kunnen in de comments. Succes.

Vooraf: dit artikel gaat over maatregelen die ertoe kunnen leiden dat er minder auto's (tegelijk) de weg opgaan, niet over de gevolgen ervan voor mens en milieu. Volgens deskundigen kunnen extra wegen een aanzuigende werking hebben en tot extra files leiden. Die optie is daarom niet meegenomen.