De JAG. Het automerk dat volgens Jeremy Clarkson een vrijbrief was voor (rij)gedrag waar andere autobezitters nooit mee zouden wegkomen. Met een Jaguar onder je hol kon je onbeperkt zeehondjes knuppelen en sigarenrook in het smoelwerk van een peuter blazen, want je had een JAG. Dat werk. De echte petrolheads zijn ze al kwijt, want Jaguar gaat over op 100% elektrisch. Maar wie dacht dat met de verkiezing van Trump het post-woke tijdperk definitief was aangebroken, komt bedrogen uit. Jaguar, overigens al lang niet meer echt Brits, probeert de ondergang van het merk te voorkomen met een rebranding die de tongen behoorlijk losmaakt. Het merk dat iconen voortbracht als de E-Type en de XJ 220 (en mindere successen zoals de walgelijke S-Type) associeert zich heden ten dage volgens bovenstaand reclamefilmpje met de kleur roze, jurken met tule en genderfluïde figuren. Door het beeld flitsen teksten als "create exuberant", "delete ordinary" en de nieuwe slogan "copy nothing". Absoluut geveinsde originaliteit, want het van diversiteitssaus doordrenkte filmpje had werkelijk over elk ander merk kunnen gaan. Als klap op de vuurpijl moest ook het logo op de schop, kennelijk moest het allemaal nog minimalistischer en nog niksiger. Afijn, de rebranding is in sommige opzichten een enorm succes want iedereen is over de zeik en praat erover. Of je er auto's mee verkoopt, dat betwijfelen wij sterk.