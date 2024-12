Daarrrr is dan de nieuwe behoorlijk veelbesproken Faguar, volledig in stijl alleen in London Blue en Miami Pink, al erkennen wij slechts één kleur voor een auto en dat is Misano Blau. Copy Nothing enzo maar dit is gewoon een Chrysler Crossfire die iets te lang op Rainbow Road heeft gereden. Het is een 'non-production vehicle' dus wat heb je er eigenlijk aan, nou: "Type 00 establishes a new design language for future vehicles. Bold, colourful, and unexpected." O ja, het is helemaal geen auto, het is een kunstproject. Daar heb je wat aan als je merk op sterven na dood is. Als je 'm in het zwart bouwt begint het zowaar ergens op te lijken. Maar ja, dat is niet bold, colourful en unexpected.