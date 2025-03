De autogarage, het ziekenhuis voor uw trouwste vriend - u komt er nooit voor uw plezier. Niet dat u het merkt want u was toch pas over vier weken aan de beurt maar de AUTOMONTEURS zijn vandaag in staking. Behalve dan de automonteurs van Zeeland, Brabant en Limburg, want zij zijn met de auto op vakantie. De stakende monteurs: "Zijn ontevreden omdat ze volgens vakbonden FNV en CNV in hun nieuwe cao koopkracht moeten inleveren." De garage was voor ons thuiskomen in driekwart Javaantje met rode Rizla en ieder jaar dezelfde naaktkalender uit 1996 met mollige Duitse meiden. Dat veranderde allemaal in 2006: de Bovag VERBOOD naaktkalenders (NSFW) bij de Bovag-garages, flauw, de term 'driekwart' mag ook al niet meer en met al die elektrische scheetvoitures zien de garages eruit als het scheikundelokaal van meneer Peeters. Soms komen we er nog, bij een naar diesel, olie en chemische troep meurend shaghol van een garagehouder genaamd John (sjon), Bert of Appie, als er een nieuw roetfilter onder moet van Femke, en alles met heel veel wollige uitleg ('ja meffrautje as ik roetfilter zus en druksensor zo en NOx-sensor zus dan katalysator OBD2 zus en zo snappie € 2.235 ex') naar de verdoemenis wordt geholpen. ALLEEN VANDAAG NIET. Want ze staken.