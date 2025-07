We hebben een winnaar! De meest gejatte auto van Nederland is de Toyota Rav4. Deze doorgaans betrouwbare Japannert is blijkbaar te starten via een stekkertje in de koplamp (???) en wordt massaal afgescheept naar Ghana, uweetwel Afrika. Het Algemeen Dagblad heeft gelukkig een foto van een Toyota Stelende Ghanees. Dus mocht u vandaag weer een een paar uur verspillen aan ronddolen op Gaspedaal.nl, zoek dan niet op TOYOTA RAV4 want dan bent u weldra veroordeeld tot het OV. En dat is pas erg.