Die Gaypride was vroeger echt geweldig. Dan ging je blootjes kijken bij de gracht, zoop je een rits bier op, lulde je met Jan en alleman in het café en hopelijk sliep je dan in je eigen bed (geen idee). Toen kwam die golf van commercialisering - de Belastingdienst Potenboot enzo, alsof je niet genoeg in je kont wordt genaaid door de overheid - en daarna werd het: WOKE. Bedankt Touria Meliani van GroenLinks! Eén groot intersectioneel spookhuis van leer, Palestina-vlaggen, BLM-banners, antikapitalisme, antisemitisme, klimaatgedoe, hele en halve communisten en Vonk-koekwausjes. Met het beknotten van Pride Amsterdam en het ruim baan geven aan Queer Amsterdam werd het nogal een gedoetje, blijkt (ook) in De T.: "Daarmee haalde het stadsbestuur zich een hoop op de hals, blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbare overheid (Woo). De interne stukken tonen een amateuristische organisatie die niettemin op ruimhartige subsidies en intensieve begeleiding kon rekenen vanuit de gemeente."

Tl;dr maar Queer Amsterdam is een organisatie uit de hel. Wat ze wel kunnen: janken om subsidie. Subsidie is de hedendaagse variant op het flesje poppers: daar worden ze godverdomme een partij geil van! Subsidie subsidie subsidie. Subsidies gebruiken om andere subsidies aan te vullen, in een 'met spel- en schrijffouten doordrenkt document waarin de organisatie van mening was dat het allemaal wel wat minder bureaucratisch kon bij de gemeente' schmieren om meer subsidie, subsidie subsidie subsidie, tonnen subsidie. En Touria Meliani die écht helemaal niks kan behalve het uitdelen van subsidie vindt het allemaal geweldig, want huuu huuu diversiteit, hier heb je nog een tonnetje subsidie. Hee maar gooi vooral de ozb omhoog en maak het parkeren duurder enzo, wat kan het allemaal ook nog schelen.