Die kibbelende buchiachs van de Amsterdam Pride doen ook helemaal geen moeite meer om hun antisemitisme te verbergen, want Palestijnse vlaggen zijn natuurlijk wél gewoon welkom bij hun potjesmars. Het thema van de Pride Amsterdam is #TOGETHER maar daarmee bedoelen ze uiteraard niet together met iedereen. Met het vieren van seksuele keuzevrijheden heeft dit gepolitiseerde stressfestijn van opgefokte wokefluencers en maffe SJW'ers allang niks meer te maken. 'We' zijn een keer vrij per ongeluk bij de Pride in Tel Aviv beland en dat was zo'n leuke, vrolijke, uitbundige, hedonistische doch simpele uitbarsting van homogeluk, dat we er spontaan van de andere kààànt van werden. Het is trouwens de mooiste de enige Pride van het Midden-Oosten, veel mooier dan de Pride in Khan Younis! Nou FEMKE HALSEMA, Amsterdam is joods, toch? Wat doe je?

UPDATE - Halsema reageert: "Een organisatie mag mensen die willen meelopen dus niet verbieden om zich te uiten. Het is onacceptabel dat mensen die een vlag willen meedragen, dat niet zouden mogen." Pak ze, mevrouw de burgemeester