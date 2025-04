Kijkt u weleens naar het programma Dream School? Wij ook niet. Maar o mensen, wat krijgen we hier een heerlijk stukje tv voorgeschoteld. Fatfluencer en queer (she/her/they/them/meid) Lotte van Eijk werd van haar brede derrière getakeld om probleemkinderen wat wijzer te maken en levenslessen mee te geven. Haar levenslessen: gender is een construct, kinderen worden in hokjes gestopt en niet iedere vrouw heeft een kut en niet iedere man heeft een piemel. Verder omschrijft ze geslachtsgemeenschap als 'lekker zaad pompen'. Nou dat gaat onze jonge held Alexis, die het allemaal maar moet aanhoren, een beetje te ver: "Lariekoek, lariekoek. Ik heb nog nooit iemand gezien die geboren is met twee geslachtsdelen".

Overigens mocht diezelfde Van Eijk op NPO Radio 1 de luisteraars al eens door de strot duwen dat dik zijn iets 'moois' is. Maar dikke mensen zijn (doorgaans) dik omdat ze zich volvreten en ongezond leven, en het is belachelijk dat haar feitenvrije praatjes door zoveel mensen als zoete koekjes worden opgeslokt. Gelukkig neemt zelfs Gen Z haar niet serieus. Alexis heeft haar mond bij dezen voor eens en voor altijd weten te sluiten - en dat is tevens een puike afslanktip.