Het lijkt wel winter. Omdat het sneeuwt en de Nederlandse weggebruiker (u niet natuurlijk, u kart lekker door met uw spiksplinterverse setje winterbanden onder uw bolide) zich daar traditioneel een hoedje van schrikt, aangezien het sinds gisteren niet meer gesneeuwd heeft, tikte de filemeter van de ANWB zojuist de 1000 kilometer aan. 34 kilometer op de A7, 23 kilometer op de A28, 22 kilometer op de A4, 29 kilometer op de N201, et cetera et cetera ad strooiwaggennum. Hou u veilig, blijf rechts rijden en probeer de sneeuw met lichtsignalen te waarschuwen. Tijd voor een onorthodoxe staatscommissie met een onorthodox plan dat ervoor gaat zorgen dat er in de toekomst minder sneeuw valt in Nederland.