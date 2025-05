Okee iedereen staat natuurlijk een lang Hemelvaartsweekend te 'vieren' tussen de koilengrabers in Zeeland, of op Texel, of in Limburg, of bij de boer in Friesland, maar toch. NUL kilometer file. De laatste keer dat dat gebeurde was ongeveer op 28 mei 1955. Dit noemen we het Barry Madlener Effect. We doen effe een rondje stadsring. MET DE AUTO.