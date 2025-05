Landgenoten. Nu als de sodemietert uw nest uit en naar buiten allemaal. Fuk de christenen, fuk de papen, fuk de moeslims en fuk de NPO. WE GAAN DAUWTRAPPEN.

Een heerlijk voorchristelijk heidens reinigingsritueel voor lichaam en geest. Lekker met de blote poten door het natte gras banjeren, liedjes zingen en jenever en brandewijn zuipen omdat er een 5 in de klok zit. Kan wel Hemelvaartsdag zijn, maar met Pasen heeft dauwtrappen dus niks te maken.

Een schitterend oeroud Nederlands fenomeen van toen we nog gewoon allemaal bemmende Germanen waren, dus het zal binnenkort wel verboden worden omdat er nu mensen uitgesloten worden ofzo. U kunt vandaag zelfs GRATIS VOOR NIKS naar de peperdure Hoge Veluwe. Meer weten over dauwtrappen bij De Gelderlander of bij deze heerlijke PDF (pdf). Tot zo, in het natte gras!