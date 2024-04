NoordHol- en overige -landgenoten, vanaf morgen is het bal bij de brug bij Purmerend richting Amsterdam. We waarschuwden u al hiero, en vanaf morgen gaat het om het echie, als 80.000 voertuigen om 08:30 uur over 1 rijstrook moeten forensen richting kuttoor, dozenschuifdinges, bullshitbaan en fabriek. Allemaal de schuld van al die journalisten die voor de lol in de file gaan staan. Alleen al NH Nieuws (NPO, uiteraard) staat met VIER klootviolen de boel te verstoppen. Maar de echte schuld ligt natuurlijk bij De Overheid, die al uw duurbetaalde mobiliteitscentjes niet aan infra, ingenieurs, asfalt, staal, beton en zand uitgeeft, maar over de balk smijt aan ontwikkelingsgeld, wachtgeld, bommen en granaten voor corrupte AssociatieHufters, alcoholvrije vega-borrels, crisisnoodopvangs in Bijzonder Provinciaal Landschap en Antillen-reisjes voor dat verschrikkelijke Van Huffelen-mens. We hebben het over: boem paukenslag klaroengeschal... 12 MILJARD.

De belastingbetalers betalen jaarlijks zo’n 18 miljard euro aan accijnzen, en wegenbelasting en bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen). "Maar zes miljard daarvan gaat naar infrastructuur. Twaalf miljard gaat dus naar andere bestedingen." (Telegraaf)

Fijne werkweek iedereen!