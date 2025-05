Rijkswaterstaatfilmpje van 3 jaar geleden. Over de verherverbouwing van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Klus werd destijds begroot op 680 miljoen euro. Maar bouwdeskundige Bob van RWS ziet de bui al hangen. ALLES WORDT DUURDER MAAR NIET GOEDKOPER. En daarom schatten ze nu al in dat de upgrade van de Van Brienenoord nu al zo'n TWEE MILJARD gaat kosten. Ongeveer net zo duur als HET NIEUWE BINNENHOF! En net zo duur als de hele Deltawerken (in guldens dan). Uw GeenStijl Budgetcoach schat trouwens in dat we het met die twee miljard ook niet gaan redden. Dit is wel Nederland natuurlijk. ProTip: bel Erik de Vlieger, die doet het voor 750 miljoen, en dan zitten er nog 100 woningen in ook.