Het is weer eens VIJF VOOR TWAALF, en op de A12 te Den Haag gaat Extinction Rebellion maar weer eens demonstreren tegen Boeren, Barbecues, Benzine, Bacon, Bestaanszekerheid, Biefstukken, Bloembollen, Boterhamworst, Bier en Bibi - kortom: alles wat het leven leuk maakt. Mocht u nu een acute deja vu krijgen, dat kan kloppen, want exact een jaar geleden stonden ze er ook, toen met Greta Thunberg. Voor de meeschrijvers, dit is de 41ste keer dat de Vervelio's des Vaderlands vervelend zijn. Alternatieve routes om de stad in/uit te komen via Omroep West. Verslaggever van dienst is de onvolprezen Owen. Later meer.