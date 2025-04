In een column door Extinction Rebellion-woordvoerder Simone Wiegman die we verder niet gelezen hebben omdat vrouwenspreek- en stemrecht een monumentale vergissing was staat in de aanhef te lezen: "Schiphol heeft onlangs 36 klimaatactivisten toegangsverboden van vijf en tien jaar opgelegd, omdat zij achter de security wilden protesteren tegen het Frequent Flyerprogramma van KLM." Mooi alsook terecht, en dan moeten we de reden nog lezen.

Schiphol reageert: "Op 8 maart 2025 hebben 30 tot 40 personen geprobeerd om ongeoorloofd toegang te krijgen tot het beveiligde gebied van Schiphol. Dit is strafbaar volgens de wet en een ernstige overtreding van onze huisregels. Om de veiligheid van de luchthaven, de orde en het belang van reizigers te waarborgen, hebben we daarom besloten een gebiedsverbod op te leggen aan deze personen. Zij mogen voor een periode van vijf tot maximaal tien jaar niet meer in het beveiligde gebieden van Schiphol komen. De publieke gebieden van de luchthaven blijven voor hen wel toegankelijk. Van strafbare feiten doen we tevens aangifte bij de Koninklijke Marechaussee. Het opleggen van een gebiedsverbod is een besluit dat we niet lichtzinnig hebben genomen. Maar in dit geval vinden wij dat we die grens moeten trekken."

Nou wat blijkt? Mooi en terecht, en dat betekent uiteraard dat deze 36 uitstervingsrebellen voortaan via Rotterdam The Hague Airport naar Bali moeten.

In ander nieuws blijkt de 1 aprilgrap dat de groep boterzuur in zou gaan zetten toch weer geen 1 aprilgrap. "Activisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdagmiddag boterzuur over zichzelf gedruppeld in een filiaal van kledingketen Zara in Nijmegen (...). De actie vond plaats in de Zara aan het Plein 1944. Volgens een woordvoerder van XR waren er "vijf tot tien" activisten bij betrokken. Rond 14.30 uur zouden de eerste demonstranten al uit de winkel zijn verwijderd. De burgemeester van Nijmegen had het gebruik van boterzuur eerder nadrukkelijk verboden."

Ja, dat had de burgemeester misschien verboden, maar de rechter weigerde nadrukkelijk het gebruik van boterzuur te verbieden. Dus hoe verboden is het dan precies?