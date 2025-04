Aangezien ademen een acute primaire levensbehoefte is, zullen mensen in paniek raken. Zeker oudere mensen, mensen met astma, COPD of andere longziekten. Te meer omdat mensen het verschil met een terroristische aanslag zoals in de Japanse metro niet direct kunnen maken. Mensen zullen dan vluchten, bevriezen of vechten. Dat is alleen al levensgevaarlijk in mensenmassa's.

Overdekte winkelcentra zijn matig geventileerde ruimtes , omdat anders verwarmen en koelen te veel energie en geld kost en milieuonvriendelijk is. Oude stadscentra zonder overkapping zijn te kort op elkaar gebouwd om overal goede ventilatie te garanderen. Welke concentraties in de lucht zullen ontstaan, hoe lang die blijven hangen en hoeveel mensen zullen binnenkrijgen, is niet in te schatten.

Je ziet, hoort, proeft of voelt niets, je ruikt pas iets als het te laat is. Het werd in Naaldwijk gegooid door prutsende amateurs die zogenaamd overvallen werden door vele onwelwordingen. ER beloofde zulke gifgasaanvallen nooit meer te doen, een belofte die ze binnen een paar maanden verbreken, ze hebben nog niets begrepen. Het letsel is chronisch en stapelt op, er is geen veilige concentratie.

De ME gebruikt traangas alleen in nood , Extinction Rebellion zet boterzuur in. Mocht u er nog over twijfelen, het geweldsmonopolie ligt niet meer bij politie en justitie. Allemaal goedgekeurd door uw rechtbank . Ik wist niet wat ik las. Het veiligheidsblad van boterzuur meldt onder andere ademnood, oogletsel en slecht genezende brandwonden . Behandeling door een arts is direct noodzakelijk.

31 Januari 2025 (12:13) NAALDWIJK - Actievoerders van Extinction Rebelion voeren een actie met stinkbommen bij de H&M in winkelcentrum De Tuinen. De actie is onderdeel van de XR-campagne tegen fast-fashionwinkels die al langer in Frankrijk en Belgie wordt gehouden en Ode Aux Rats' (ode aan de ratten) wordt genoemd. De ludieke actie blijkt later een andere wending te krijgen als blijkt dat meerdere personen onwel zijn geworden en de brandweer en ambulance hulp moest verlenen. ANP/Hollandse Hoogte

Tijdens de Loveparade in Duisburg hebben we gezien wat er gebeurt met slecht georganiseerde looproutes. De drukte leidde tot paniek, er werd geduwd, mensen raakten in de verdrukking en 21 stierven. Wat er gebeurt als een groep mensen bang is voor voetbalgeweld, hebben we in Heizel en Hillsborough gezien. 39 en 96 doden. Groepen die proberen te vluchten, drukken elkaar dood.

De groep die door zo`n gifgas actie bevriest, blijft langer blootgesteld. Deze reactie verwacht ik vooral bij gehandicapten en ouderen die sowieso al langzamer reageren en minder incasseringsvermogen hebben. Wie een zuur inademend, krijgt brandwonden en vocht in de longen, de meeste ouderen hebben al vocht in de longen. ER kent hun medische geschiedenis niet en kan dit risico niet overzien.

Er zal ook een groep gaan vechten. Niet om voor eigen rechter te spelen, een gevaarlijk misdrijf te stoppen, met proportioneel geweld een burgerarrest te doen, of vanuit noodweer (exces), maar puur als primaire reactie, een soort doodsstrijd. Je voelt je namelijk nogal bedreigd als je niet goed kunt ademhalen. Dit zal niet alleen tegen ER gericht zijn, maar ook tegen onschuldige omstanders.

We zagen namelijk eerder hoe ER een snelweg blokkade opzette door iemand in een net pak met een gehuurde of geleasete auto te laten stoppen. De mensen van ER die delicten plegen zijn niet goed herkenbaar, vanuit de paniek zal het geweld zich ook richten op mensen die in de weg lopen of mensen die voor ER worden aangezien. ER kan de openbare orde tijdens haar acties niet garanderen.

Boterzuur trekt in kleding, het is er niet uit te wassen, het advies is om de kleding weg te gooien. (NB: net zoals de fast fashion waartegen gedemonstreerd wordt). Er zijn mensen die het leuk vinden om in zeer dure merkkleding rond te lopen. Binnen die groep zitten nogal wat halve criminelen die eerder direct zelf zullen ingrijpen, dan rustig thuis gaan uitzoeken hoe ze civiel hun schade kunnen verhalen.

Er zijn ook mensen dermate bedreigd, dat ze eerder zullen vechten en vluchten. Bijvoorbeeld politici en professionals, die de liquidaties op Pim Fortuyn, Peter R de Vries of advocaat en plaatsvervangend rechter Derk Wiersum nog niet zijn vergeten. Deze mensen zullen zich niet door een actie passief in een hoek laten drijven, want ze kunnen daarvan het risico niet beoordelen.

Toen de voorruit van de auto een bedreigde politicus volledig werd bedekt, rolde hij blind en langzaam door. De persoon die hij aanreed, stapte pas erna voor de rijdende auto. Dit is duidelijk zichtbaar in haar eigen beelden. De bedreigde politicus weet niet wat hem verder te wachten staat en heeft geleerd om jezelf nooit vast te laten pinnen, te blijven bewegen en een vluchtweg te forceren.

Dat demonstraties hinderlijk zichtbaar zijn en zich binnen gehoorafstand bevinden, schuurt al. Wegblokkades worden niet geaccepteerd. Een busje reed door, werd bekrast en de deur werd opengetrokken. Zulke escalaties hebben in Amerika al tot ernstige ongelukken geleid, samen met wetten die automobilisten vrijwaren als ze activisten platrijden. (PDF). Deze weg loopt dood.

Wie een beetje technisch, medisch en statistisch onderlegd is, weet waar dit eindigt. De verspreiding en concentraties boterzuur zijn niet betrouwbaar te voorspellen. Voor mensen met onderliggend lijden komt dit ongelofelijk hard aan. Als je regelmatig risico's neemt, wordt het een kwestie van tijd voordat het ernstig fout gaat. Dit heeft niets meer met demonstreren te maken, dit is terreur.

Edelachtbare, ik vind dit een levensgevaarlijk vonnis.