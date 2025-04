Wie wil er met XR knuffelen? Extinction Rebellion blokkeert weer de #A12 in #DenHaag . 🥱 #XR #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/1kPKX4PUhy

Extinction Rebellion staat weer alles en iedereen de moeder te ontwrichten op de A12, een nieuwsfeit dat zich inmiddels al zo vaak herhaalt dat we zelfs te moe zijn om er een Groundhog Day-grapje bij te maken. Maar ze zijn er weer, een handvol blauwharigen en geradicaliseerde boomers. Alles bij elkaar ongeveer 30 man, en een heel land dat buigt. De demonstranten staan er sinds 12:00, en zijn aardig op weg de stand-off van gisteren te evenaren. A12-demo nummer 42. Daar gaan we.

UPDATE 14u09 - Politie in aanvaring met demonstrant. XR roept PLIESIEGEWELD.

UPDATE 14u20 - Bus van de politie aangekomen. Demonstranten zullen zonder ID-check worden verplaatst en krijgen geen boete.