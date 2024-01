Ja, nu zijn we het wel zat hoor. Aan het begin was het misschien nog lachen om die Bali-bezoekers en verwende filmsterretjes die hun blanke kont op ons forenzenasfalt plantten, waarna de politie hun Duitse supersoakers kon testen, maar nu is de lol er vanaf. Wij willen naar ons werk, de kinderopvang, supermarkt of huis en wensen niet langer om te rijden omdat er een paar peuters met dreadlocks op de A12 (3 feb) en A10 (24 feb) staan te mokken dat ze hun zin niet krijgen. Kom op, wat hadden jullie verwacht? De ridders van de groene tafel zijn de afgelopen verkiezingen keihard uit hun zetels getrapt, dus logisch dat de politiek niet doet wat jullie willen. Hoeveel duidelijker moet Nederland het nog maken? Grow up, rot op van die snelweg en leer er mee leven zoals alle andere volwassenen die niet hun zin krijgen. Ga een boom planten, een keer op de fiets naar Bali, installeer een zonnepaneel of verstevig een dijk. Schrijf een boze brief naar vliegvriend Jetten. Knuffel een koe. Maakt niet uit wat jullie doen, maar blijf met die activistische poten van het asfalt af. Klaar nu. Stelletje klimaatkleuters.